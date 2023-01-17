(Бабий) Меланья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Плохотнюк Андрей
Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Плохотнюк Дмитрий
Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович
Рождение ребёнка
19.10.1921
Сын: Плохотнюк Григорий Иванович
Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович
Деревня Томашовка
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно