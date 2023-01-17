(Бабий) Меланья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бабий) Меланья Степановна

(Бабий) Меланья Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Плохотнюк Андрей

Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович

Малая Помошная, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Плохотнюк Дмитрий

Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович

Рождение ребёнка
19.10.1921

Сын: Плохотнюк Григорий Иванович

Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович

Малая Помошная, Кіровоградська область
Деревня Томашовка
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Плохотнюк Иван Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохотнюк Иван Петрович

Малая Помошная, Кіровоградська область
Смерть
1948
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Малая Помошная, Кіровоградська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close