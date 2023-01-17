Долгих Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Андрей Иванович

Долгих Андрей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Долгих Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долгих Александра(?) Андреевна

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Долгих Никандр(?) Андреевич

Мать ребёнка: Ксения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Павловна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close