Долгих Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долгих Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долгих Александра(?) Андреевна
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Долгих Никандр(?) Андреевич
Мать ребёнка: Ксения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Павловна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область