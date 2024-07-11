Петухова (Чистякова) Анна Тихоновна 27.06.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петухова (Чистякова) Анна Тихоновна

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Место рождения

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

27.06.1916

Дата смерти

18.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чистякова (Лагунова) Ольга Степановна

Верхние Пески, Катайский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
09.11.1936

Муж: Петухов Алексей Михайлович

Ингаир, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства указан Лесозавод по реке Носке Тобольского леспромхоза. Занятие - чернорабочий, Лесозавод по р.Носке Тобольского Л.П.Х.
Рождение ребёнка
18.05.1939

Дочь: Воронова (Петухова) Таисья Алексеевна

Отец ребёнка: Петухов Алексей Михайлович

Ингаир, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
18.05.1989
Асбест, Асбестовский, Свердловская область

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