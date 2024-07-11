Петухова (Чистякова) Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рождения27.06.1916
Дата смерти18.05.1989
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.11.1936
Место жительства указан Лесозавод по реке Носке Тобольского леспромхоза. Занятие - чернорабочий, Лесозавод по р.Носке Тобольского Л.П.Х.
Рождение ребёнка
18.05.1939
Дочь: Воронова (Петухова) Таисья Алексеевна
Отец ребёнка: Петухов Алексей Михайлович
Смерть
18.05.1989
Асбест, Асбестовский, Свердловская область