Фишъ Аронъ Давид Рувиновъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти16.01.1910
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Фишъ Рувимъ Завелев
Бракосочетание
18.08.1874
Жена: Фишъ Хана Ицкова
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.04.1879
Дочь: Фишъ Сара
Мать ребёнка: Фишъ Хана Ицкова
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Фишъ Либа Рива
Мать ребёнка: Фишъ Хана Ицкова
Смерть
16.01.1910