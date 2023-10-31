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Фишъ Аронъ Давид Рувиновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

16.01.1910

Пол

Мужской

Отец

Между 1818 и 1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1850 и 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Фишъ Рувимъ Завелев

Мать: не указана

Бракосочетание
18.08.1874

Жена: Фишъ Хана Ицкова

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.04.1879

Дочь: Фишъ Сара

Мать ребёнка: Фишъ Хана Ицкова

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Фишъ Либа Рива

Мать ребёнка: Фишъ Хана Ицкова

Смерть
16.01.1910
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