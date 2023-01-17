Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ
Место рожденияс-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(СРЕДНЯЯ),Липецкая вол.,Каширский у. Тульск.губ.
Дата рождения11.07.1857
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
11.07.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(СРЕДНЯЯ),Липецкая вол.,Каширский у. Тульск.губ.
Рождение ребёнка
03.04.1888
Дочь: Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА
Мать ребёнка: Неизвестно АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.
Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.
Смерть
1917
Байдики, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
В 1916г.прикупив отрубной участок земли в с-це Байдики, выстроились дом,двор всё, шо положено, перевёз семью из д.ГОРОДНА Малая(Средняя) и вскоре помер. Одно приятно за предка, шо не увидел он ВОСР 1... Показать все