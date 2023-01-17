Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев-Туляков НИКАНОР СТЕПАНОВИЧ

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Место рождения

с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(СРЕДНЯЯ),Липецкая вол.,Каширский у. Тульск.губ.

Дата рождения

11.07.1857

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(СРЕДНЯЯ),Липецкая вол.,Каширский у. Тульск.губ.
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Николаева-Тулякова ИРИНА НИКАНОРОВНА

Мать ребёнка: Неизвестно АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

с-цо ГОРОДНА(Я) МАЛАЯ(Средняя), Липецкая вол.,Каширского у.Тул.губ.
Родилась:с-цо Городна(я) Малая(Средняя),Липецкая вол., Каширский у.(Ясногорский р-н), Тульск.губ./ обл., шо на реч.Городёнке. Ныне не существует.
Смерть
1917
Байдики, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
В 1916г.прикупив отрубной участок земли в с-це Байдики, выстроились дом,двор всё, шо положено, перевёз семью из д.ГОРОДНА Малая(Средняя) и вскоре помер. Одно приятно за предка, шо не увидел он ВОСР 1... Показать все
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