Трушкина (Берсенева) Марина Петровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
26.07.1895
Легостаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1898
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Трушкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.11.1908
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Трушкин Иван Андреевич
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно