Трушкина (Берсенева) Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкина (Берсенева) Марина Петровна

Место рождения

Девкино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Берсенев Петр Дорофеевич

Мать: Берсенева Марфа Ильинична

Девкино, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.07.1895

Муж: Трушкин Иван Андреевич

Легостаево, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.03.1898

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Трушкин Иван Андреевич

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.1908

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Трушкин Иван Андреевич

Мосты, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1949
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Похороны
Неизвестно
Пятилетка, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
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