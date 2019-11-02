Денискина (Петухова) Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денискина (Петухова) Галина Яковлевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.12.1938

Дата смерти

02.11.2019

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938

Отец: Петухов Яков (Егорович)

Мать: Петухова Антонина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
28.04.1962

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.11.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.11.2019
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: сердечная недостаточность | 03:45 утра
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище, Россия
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