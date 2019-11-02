Денискина (Петухова) Галина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1938
Дата смерти02.11.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1938
Бракосочетание
28.04.1962
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.11.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.2019
Причина смерти: сердечная недостаточность | 03:45 утра
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище, Россия