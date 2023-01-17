Мунц Munz (Штамм Stamm) Мария Анна Иоганнесовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунц Munz (Штамм Stamm) Мария Анна Иоганнесовна

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Место рождения

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Штамм Stamm Иоганнес

Мать: Штамм Stamm Катарина Иоганнесовна

Усть-Грязнуха, Камышинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович

Отец ребёнка: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович

Смерть
До 1834
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
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