Мунц Munz (Штамм Stamm) Мария Анна Иоганнесовна
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мунц Munz Вильгельм Вильгельмович
Отец ребёнка: Мунц Munz Вильгельм Бартоломеусович
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1834
Усть-Грязнуха Камышинский уезд Саратовская губ.