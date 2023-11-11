Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.1975
Дочь: Водянова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Водянов Николай Семёнович
Варламов, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1980
Дочь: Плохих Мария Николаевна
Отец ребёнка: Водянов Николай Семёнович