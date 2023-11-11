Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водянова (Кирюхина) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1955

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водянов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
01.05.1975

Дочь: Водянова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Водянов Николай Семёнович

Варламов, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
26.12.1980

Дочь: Плохих Мария Николаевна

Отец ребёнка: Водянов Николай Семёнович

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