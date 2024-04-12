Иванов Парамон Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Парамон Михайлович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иванов Михаил Романович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иванов Ефрем Парамонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иванов Иван Парамонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иванов (рекрут С 1831) Василий Парамонович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Наталья Парамоновна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1832
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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