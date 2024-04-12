Иванов Парамон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иванов Михаил Романович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иванов (рекрут С 1831) Василий Парамонович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Наталья Парамоновна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия
Смерть
1832
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область