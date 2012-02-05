Хаванская (Пакулева) Жанна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.08.1982
Рождение
29.03.1989
Отец: Пакулев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
05.02.2012
Дочь: Хаванская Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
27.03.2014
Дочь: Хаванская Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич
Рождение ребёнка
17.04.2021
Дочь: Хаванская Анна Алексеана
Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич