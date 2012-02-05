Хаванская (Пакулева) Жанна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаванская (Пакулева) Жанна Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.08.1982

Муж: Хаванский Алексей Евгеньевич

Рождение
29.03.1989

Отец: Пакулев Виктор Иванович

Мать: Пакулева Наталья Петровна

Рождение ребёнка
05.02.2012

Дочь: Хаванская Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
27.03.2014

Дочь: Хаванская Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич

Рождение ребёнка
17.04.2021

Дочь: Хаванская Анна Алексеана

Отец ребёнка: Хаванский Алексей Евгеньевич

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