Лепихина Ксения Сильвестровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лепихина Ксения Сильвестровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1897

Сын: Лепихин Петр (н)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепихин Иоаким Прохорович

Отец ребёнка: Лепихин Прохор Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепихин Прохор Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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