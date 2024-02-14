Кулбаев Бектимер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулбаев Бектимер

Кулбаев Бектимер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кулбаева (Богданова) Миннамал Галимуловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбаев (Кулбаева) Миннегуль

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулбаев (Кулбаева) Миннегуль

Рождение ребёнка
04.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кулбаев (Кулбаева) Миннегуль

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.