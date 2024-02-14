Кулбаев Бектимер
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулбаев (Кулбаева) Миннегуль
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кулбаев (Кулбаева) Миннегуль
Смерть
Неизвестно