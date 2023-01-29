Бусурин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусурин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Бусурина (Дрожжина) Раиса Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Бусурина (Дрожжина) Раиса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусурина (Дрожжина) Раиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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