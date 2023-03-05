(Крылова) Жанна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Крылова) Жанна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1971

Дата смерти

05.03.2023

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1971

Отец: Крылов Константин

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.03.2023
Озерск, Озерский, Челябинская область

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