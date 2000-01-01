Шуляева (Мадригель) Нина Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мадригель Гавриил Сидорович
Мать: Евдокия Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуляев Василий Анатольевич
Отец ребёнка: Шуляев Андрей Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуляев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Шуляев Анатолий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно