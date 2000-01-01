Шуляева (Мадригель) Нина Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуляева (Мадригель) Нина Гаврииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мадригель Гавриил Сидорович

Мать: Евдокия Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуляев Василий Анатольевич

Отец ребёнка: Шуляев Андрей Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шуляев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Шуляев Анатолий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуляев Анатолий Павлович

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