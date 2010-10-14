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Рединский Анатолий Павлович

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

24.11.1940

Дата смерти

14.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940

Отец: Рединский Павел Никифорович

Мать: Рединская Александра Дмитриевна

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
До 1971

Жена: Рединская Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1972

Сын: Рединский Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.12.1975

Сын: Рединский Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.11.1983

Дочь: Васина Альбина Анатольевна

Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
14.10.2010
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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