Рединский Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения24.11.1940
Дата смерти14.10.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1940
Бракосочетание
До 1971
Рождение ребёнка
15.02.1972
Сын: Рединский Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
13.12.1975
Сын: Рединский Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1983
Дочь: Васина Альбина Анатольевна
Мать ребёнка: Рединская Любовь Николаевна
Смерть
14.10.2010