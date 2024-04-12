Малов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.02.1887
Дата смерти?.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1887
Отец: Малов Михаил Михайлов
Мать: Малова Матрона Анисимова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Стукман (голубева) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Удалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нина Васильевна
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
11.06.1933
Сын: Малов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агния Васильевна
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1945
Похороны
Неизвестно