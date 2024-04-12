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Малов Василий Михайлович

Место рождения

Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.02.1887

Дата смерти

?.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1887

Отец: Малов Михаил Михайлов

Мать: Малова Матрона Анисимова

Кисляковка, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Стукман (голубева) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Малов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Удалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нина Васильевна

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
11.06.1933

Сын: Малов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Малов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Анна Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агния Васильевна

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Малова Наталья Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малова Наталья Леонидовна

Смерть
?.03.1945
Похороны
Неизвестно
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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