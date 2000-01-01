Реус Игорь Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реус Игорь Константинович

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Место рождения

Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реус-Боцманов Константин Дмитриевич

Мать: Мария Ильинична

Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Рождение ребёнка
16.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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