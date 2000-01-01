Реус Игорь Константинович
Место рожденияРоссия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия, Ставропольский край, пос. Иноземцево
Рождение ребёнка
16.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно