Березина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 02.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1947

Сын: Березин Николай Захарович

Отец ребёнка: Березин Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Захар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березин Виктор Захарович

Отец ребёнка: Березин Захар

Смерть
Около 02.12.2017
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