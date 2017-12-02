Березина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 02.12.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1947
Сын: Березин Николай Захарович
Отец ребёнка: Березин Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березин Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Березин Захар
Смерть
Около 02.12.2017