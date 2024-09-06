...
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Горохов Перт Иванов
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Горохов Иван Иванов
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев