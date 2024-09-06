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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (Горохов) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1876

Сын: Горохов Перт Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Горохов Иван Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горохов Василий Иванов

Отец ребёнка: (Горохов) Иван Тимофеев

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