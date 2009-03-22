Юсупова Салима Байрамгулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1920
Дата смерти22.03.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1940
Сын: Юсупов Наиль Хазивалиевич
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Рождение ребёнка
10.09.1946
Дочь: Юсупова Зульфия Хазивалиевна
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Рождение ребёнка
13.09.1948
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Рождение ребёнка
01.01.1959
Сын: Юсупов Минивасиль Хазивалиевия
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Райда Хазивалиевна
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юсупов Минивали Хазивалиевич
Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович
Смерть
22.03.2009