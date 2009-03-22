Юсупова Салима Байрамгулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова Салима Байрамгулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1920

Дата смерти

22.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1940

Сын: Юсупов Наиль Хазивалиевич

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Рождение ребёнка
10.09.1946

Дочь: Юсупова Зульфия Хазивалиевна

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Рождение ребёнка
13.09.1948

Сын: Юсупов Зяки Хазивалиевич

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Рождение ребёнка
01.01.1959

Сын: Юсупов Минивасиль Хазивалиевия

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Райда Хазивалиевна

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Минивали Хазивалиевич

Отец ребёнка: Юсупов Хазивали Рязапович

Смерть
22.03.2009
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