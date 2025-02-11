Просковья Васильева
женский, родилась 1742, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 1790, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Иван (Заика) Семёнов (Ермошкин)1736 г.р.
Дети
Авдотья Иванова1781 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван (Заика) Семёнов (Ермошкин)
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1790
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область