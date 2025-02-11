Просковья Васильева 1742 — найти родственников по фамилии на Familio

Просковья Васильева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1742, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 1790, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Иван (Заика) Семёнов (Ермошкин)1736 г.р.
Дети
Авдотья Иванова1781 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван (Заика) Семёнов (Ермошкин)

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван (Заика) Семёнов (Ермошкин)

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1790
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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