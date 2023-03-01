Кушхова Светлана Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1951
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1951
Отец: Кушхов Устин Хажкасимович
Мать: Хуштова Маруся Муховна
Рождение ребёнка
23.11.1976
Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович
Рождение ребёнка
27.08.1977
Дочь: Слонова Мадина Ладиновна
Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович
Рождение ребёнка
13.10.1987
Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович