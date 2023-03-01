Кушхова Светлана Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушхова Светлана Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1951

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1951

Отец: Кушхов Устин Хажкасимович

Мать: Хуштова Маруся Муховна

Рождение ребёнка
23.11.1976

Сын: Слонов Ауладин Ладинович

Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович

Рождение ребёнка
27.08.1977

Дочь: Слонова Мадина Ладиновна

Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович

Рождение ребёнка
13.10.1987

Сын: Слонов Азамат Ладинович

Отец ребёнка: Слонов Ладин Жамалдинович

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