Корнеева Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корнеева) Александра
Отец ребёнка: Корнеев Степан
Рождение ребёнка
1868
Сын: Корнеев Николай
Отец ребёнка: Корнеев Степан
Рождение ребёнка
1875
Сын: Корнеев Федор
Отец ребёнка: Корнеев Степан
Смерть
12.03.1893
Ф.1049 О.5 Д.6958 Л.37