Корнеева Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.1893

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корнеева) Александра

Отец ребёнка: Корнеев Степан

Рождение ребёнка
1868

Сын: Корнеев Николай

Отец ребёнка: Корнеев Степан

Рождение ребёнка
1875

Сын: Корнеев Федор

Отец ребёнка: Корнеев Степан

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
12.03.1893
Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Ф.1049 О.5 Д.6958 Л.37

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