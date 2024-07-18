Михаил Иванович
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения08.11.1800
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1800
Отец: Иван Никифорович
Бракосочетание
22.07.1818
Рождение ребёнка
03.02.1820
Сын: Лука Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1824
Сын: Павел Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)
Рождение ребёнка
19.03.1830
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)
Рождение ребёнка
04.01.1835
Сын: Василий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)
Смерть
1848