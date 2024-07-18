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Михаил Иванович

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

08.11.1800

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1800

Отец: Иван Никифорович

Мать: Настасья-Дарья Ермолаевна

Бракосочетание
22.07.1818

Жена: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
03.02.1820

Сын: Лука Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1824

Сын: Павел Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
19.03.1830

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Рождение ребёнка
04.01.1835

Сын: Василий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Яковлевна (Ивановна)

Смерть
1848

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