Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна
Место рожденияг.Барнаул Алтайский край
Дата рождения19.10.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1978
Дочь: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
03.12.1979
Сын: Полуянов Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
05.05.1982
Дочь: Полуянова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1983
Сын: Полуянов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович
Бракосочетание
01.08.1983
Рождение ребёнка
14.09.1987
Дочь: Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
09.08.1989
Дочь: Полуянова-Керова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович