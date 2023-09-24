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ГлавнаяЛюдиГаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Место рождения

г.Барнаул Алтайский край

Дата рождения

19.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1978

Дочь: Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
03.12.1979

Сын: Полуянов Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1982

Дочь: Полуянова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1983

Сын: Полуянов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

Бракосочетание
01.08.1983

Муж: Полуянов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
14.09.1987

Дочь: Полуянова-Мартышева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
09.08.1989

Дочь: Полуянова-Керова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Полуянов Анатолий Иванович

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