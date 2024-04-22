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Галицкий Яков (Иаков) Васильевич

Место рождения

Успенское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Успенское, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
30.01.1917 ст.

Жена: Галицкая Матрона Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Замоскворецкий сорок, Церковь Воскресенская в Даниловской слободе. ЦГА г.Москвы ф/№2121, о.№2, д.№32, стр. 186
Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Галицкая Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Галицкая Матрона Степановна

ЦГА г.Москвы 203-782-134-0163, 2121-2-124-0369
Смерть
Неизвестно
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