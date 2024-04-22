Галицкий Яков (Иаков) Васильевич
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Бракосочетание
30.01.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Замоскворецкий сорок, Церковь Воскресенская в Даниловской слободе. ЦГА г.Москвы ф/№2121, о.№2, д.№32, стр. 186
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Галицкая Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Галицкая Матрона Степановна
ЦГА г.Москвы 203-782-134-0163, 2121-2-124-0369
Смерть
Неизвестно