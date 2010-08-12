Курто Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения06.01.1936
Дата смерти12.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936
Отец: Курто Степан Кирилович
Рождение ребёнка
09.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курто (Ефременкова) Антонина Семёновна
Смерть
12.08.2010