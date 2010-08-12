Курто Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курто Павел Степанович

Место рождения

Замошье, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

06.01.1936

Дата смерти

12.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1936

Отец: Курто Степан Кирилович

Мать: Курто (Григорович) Ксения

Замошье, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курто (Ефременкова) Антонина Семёновна

Смерть
12.08.2010

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