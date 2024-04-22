Сироткина (Мурзукова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Мурзукова) Нина Михайловна

Место рождения

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1946

Сын: Сироткин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Елена Максимовна

Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович

Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сироткин Максим Семенович

Смерть
1950
Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Тобурданово, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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