Сироткина (Мурзукова) Нина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1946
Сын: Сироткин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Елена Максимовна
Отец ребёнка: Сироткин Максим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно