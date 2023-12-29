Тужикова (Свинцова) Александра Поликарпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужикова (Свинцова) Александра Поликарпова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Тужиков Иван Андреев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-KT8M
Рождение ребёнка
02.12.1908

Дочь: (Тужикова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тужиков Иван Андреев

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65CM-Y3TL
Рождение ребёнка
27.02.1912

Сын: Тужиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Тужиков Иван Андреев

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:65C3-TTGZ
Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Тужикова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Тужиков Иван Андреев

Зырянское, Зырянский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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