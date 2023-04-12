(Новоторженцева) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Новоторженцева) Пелагея Филипповна

(Новоторженцева) Пелагея Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Новоторженцева Федора Павловна

Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Новоторженцев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич

Рождение
1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close