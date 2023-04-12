(Новоторженцева) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1962
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Новоторженцева Федора Павловна
Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Новоторженцев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Новоторженцев Павел Андреевич
Рождение
1962
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно