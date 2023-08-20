(Сахарова) Марина Феликсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эскин Вадим Исаакович
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Эскин Вадим Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно