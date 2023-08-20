(Сахарова) Марина Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахарова) Марина Феликсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эскин Вадим Исаакович

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эскин Вадим Исаакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эскин Вадим Исаакович

Смерть
Неизвестно
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