Панков Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанков Иван Кириллович

Панков Иван Кириллович

avatar

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Панков Кирилл (Кирила) Васильевич

Мать: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1817 или 31.12.1818 ст.

Сын: Панков Дементий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть Причина: От удушья г.Мензелинск 12 дек 1903 Захоронение городское кладбище г.Мензелинска
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панкова Федосья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close