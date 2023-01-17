Панков Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Панков Кирилл (Кирила) Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1817 или 31.12.1818 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть Причина: От удушья г.Мензелинск 12 дек 1903 Захоронение городское кладбище г.Мензелинска
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панкова Федосья Петровна
Смерть
Неизвестно