Седымов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седымов Иван

Место рождения

Валова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седымов .

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1749

Сын: Седымов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Еланская волость
Рождение ребёнка
1752

Сын: Седымов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1753

Сын: Седымов Егор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Еланская волость
Рождение ребёнка
1755

Сын: Седымов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Еланская волость
Рождение ребёнка
1765

Сын: Седымов Корнило Иванович

Мать ребёнка: не указана

Еланская волость
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Седымова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Еланская волость
Смерть
Неизвестно
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