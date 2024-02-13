Седымов Иван
Место рожденияВалова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седымов .
Валова
Рождение ребёнка
1749
Еланская волость
Рождение ребёнка
1752
Валова
Рождение ребёнка
1753
Еланская волость
Рождение ребёнка
1755
Еланская волость
Рождение ребёнка
1765
Еланская волость
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Седымова Параскева Ивановна
Еланская волость
Смерть
Неизвестно