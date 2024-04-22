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Сухарев Илья Лаврентиев

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

15.07.1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1861 ст.

Отец: Лаврентий Григорьев

Мать: Анна Максимова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Потап Феофилактов.
Бракосочетание
22.01.1882 ст.

Жена: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху 20, невесте 22. Поручители д. Кобылино Потап Филатов и Григорий Яковлев. По невесте д. Волкова Алексей Антонов и вдова Ксения Федорова.
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.

Сын: Иван Ильин

Мать ребёнка: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Волкова крестьянин Алексей Антонов.
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.

Дочь: Ольга Ильина

Мать ребёнка: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино г.к.д. девица Палагия Лаврентиев.
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.

Сын: Андрей Ильин

Мать ребёнка: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крестьянин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.

Сын: Сухарев Григорий Ильин

Мать ребёнка: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Филипп Яковлев.
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.

Сын: Алексей Ильин

Мать ребёнка: Иустина Антонова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Буброво крестьянин Михаил Федоров Крымов
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Наталья Назарова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник крест. девица Мирония Васильева.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Назарова

Смерть
Неизвестно
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