Сухарев Илья Лаврентиев
Место рождения
Дата рождения15.07.1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.07.1861 ст.
Отец: Лаврентий Григорьев
Мать: Анна Максимова
Восприемник д. Кобылино крест. сын Потап Феофилактов.
Бракосочетание
22.01.1882 ст.
Жена: Иустина Антонова
Жениху 20, невесте 22. Поручители д. Кобылино Потап Филатов и Григорий Яковлев. По невесте д. Волкова Алексей Антонов и вдова Ксения Федорова.
Рождение ребёнка
25.09.1882 ст.
Сын: Иван Ильин
Мать ребёнка: Иустина Антонова
Восприемник д. Волкова крестьянин Алексей Антонов.
Рождение ребёнка
09.07.1883 ст.
Дочь: Ольга Ильина
Мать ребёнка: Иустина Антонова
Восприемник д. Кобылино г.к.д. девица Палагия Лаврентиев.
Рождение ребёнка
01.07.1884 ст.
Сын: Андрей Ильин
Мать ребёнка: Иустина Антонова
Восприемник д. Кобылино крестьянин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
27.09.1886 ст.
Мать ребёнка: Иустина Антонова
Восприемник д. Кобылино крест. сын Филипп Яковлев.
Рождение ребёнка
10.03.1889 ст.
Сын: Алексей Ильин
Мать ребёнка: Иустина Антонова
Восприемник д. Буброво крестьянин Михаил Федоров Крымов
Рождение ребёнка
15.02.1907 ст.
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Наталья Назарова
Восприемник крест. девица Мирония Васильева.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Назарова
Смерть
Неизвестно