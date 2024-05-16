Максимов Константин Игнатьевич 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Константин Игнатьевич

Максимов Константин Игнатьевич

Место рождения

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1860

Жена: Максимова Евфросинья Яковлевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Максимова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Максимов Аристарх Константинович

Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Максимов Аполлон Константинович

Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Максимов Иван Константинович

Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна

Малый Кривец, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.