Максимов Константин Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1860
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Максимова Анна Константиновна
Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Максимов Аристарх Константинович
Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Максимов Аполлон Константинович
Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Максимов Иван Константинович
Мать ребёнка: Максимова Евфросинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно