Матвеев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1911

Сын: Матвеев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Бабенково Второе, Мценский муниципальный район, Орловская область
В свидетельстве о заключении брака I-ТД №346701 д Миново - ОШИБОЧНО
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Матвеева Федосья

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