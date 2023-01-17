Матвеев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1911
Мать ребёнка: Матвеева Федосья
Бабенково Второе, Мценский муниципальный район, Орловская область
В свидетельстве о заключении брака I-ТД №346701 д Миново - ОШИБОЧНО