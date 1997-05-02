Фомичева Кристина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева Кристина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1997

Отец: Фомичев Андрей Николаевич

Мать: Фомичева Татьяна Анатольевна

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