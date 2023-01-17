Сараджев Константин Соломонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараджев Константин Соломонович

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Место рождения

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан

Дата рождения

08.10.1877

Дата смерти

22.07.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Место жительства
По 1905
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1907
Лейпциг, Германия
Место жительства
С 1907 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918 по 1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1920 по 1935
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1935 по 1954
Ереван
Смерть
22.07.1954
Ереван, Армения
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