Сараджев Константин Соломонович
Место рождения
Дата рождения08.10.1877
Дата смерти22.07.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1905
Место жительства
С 1905 по 1907
Лейпциг, Германия
Место жительства
С 1907 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1919
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
С 1919 по 1920
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1920 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1954
Ереван
Смерть
22.07.1954
Ереван, Армения