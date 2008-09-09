Фёдорова (Шамнэ) Екатерина Готфридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова (Шамнэ) Екатерина Готфридовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1923

Дата смерти

09.09.2008

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923

Отец: Шамне Готфрид Францевич

Мать: Шамне Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1961

Дочь: Спиридонова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
24.03.1968

Сын: Фёдоров Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Михаил Фёдорович

Смерть
09.09.2008
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