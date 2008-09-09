Фёдорова (Шамнэ) Екатерина Готфридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1923
Дата смерти09.09.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1923
Отец: Шамне Готфрид Францевич
Мать: Шамне Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1961
Дочь: Спиридонова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
24.03.1968
Сын: Фёдоров Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Фёдоров Михаил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.09.2008