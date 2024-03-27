Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович

Место рождения

Lietuva

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

20.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раковщик Александр

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Работа или профессия
Неизвестно
teacher of the laws of the Jewish faith, Vilna
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1873

Дочь: Goldarbeiter (Rakovschik) Anna

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
28.06.1875

Дочь: Данюшевская (Раковщик) Mariya

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Rakovschik Wladimir / Woldemar

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
27.08.1880

Дочь: Маркус (Раковщик) Elisaveta

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
13.09.1885

Дочь: Подлишевская (Раковщик) Ева Евсеевна

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
19.12.1887

Сын: Раковщик Мирон Евсеевич

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Рождение ребёнка
19.12.1891

Сын: Раковщик Михаил Евсеевич

Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Смерть
20.10.1919

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