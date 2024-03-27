Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович
Место рожденияLietuva
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти20.10.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раковщик Александр
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Работа или профессия
Неизвестно
teacher of the laws of the Jewish faith, Vilna
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1873
Дочь: Goldarbeiter (Rakovschik) Anna
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
28.06.1875
Дочь: Данюшевская (Раковщик) Mariya
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Rakovschik Wladimir / Woldemar
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
27.08.1880
Дочь: Маркус (Раковщик) Elisaveta
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
13.09.1885
Дочь: Подлишевская (Раковщик) Ева Евсеевна
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
19.12.1887
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Рождение ребёнка
19.12.1891
Мать ребёнка: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель
Смерть
20.10.1919