Косарев Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1981
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1981
Отец: Косарев Александр Анатольевич
Мать: Косарева Валентина
Рождение ребёнка
20.11.2003
Дочь: Косарева Елизавета Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.09.2008
Сын: Косарев Кирилл Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности