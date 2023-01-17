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Смирнова Наталья Валентиновна
Смирнова Наталья Валентиновна
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Место рождения
Княжево
, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
Дата рождения
03.03.1977
Пол
Женский
Отец
Смирнов Валентин Константинович
1941 г.р.
Мать
Смирнова (Шарова) Галина Анатольевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977
Отец:
Смирнов Валентин Константинович
Мать:
Смирнова Галина Анатольевна
Княжево
, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
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