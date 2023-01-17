Смирнова Наталья Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Наталья Валентиновна

Смирнова Наталья Валентиновна

avatar

Место рождения

Княжево, Плещеевская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

03.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1977

Отец: Смирнов Валентин Константинович

Мать: Смирнова Галина Анатольевна

Княжево, Плещеевская волость, Солигаличский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close