Мельников Дмитрий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гогиашвили Александра (Шура) Мельникова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.11.1942
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