Мельников Дмитрий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гогиашвили Александра (Шура) Мельникова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.11.1942