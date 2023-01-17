Смирнов Ефим Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1873 и 1897
Дата смертиПосле 07.09.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
После 07.09.1916 ст.
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie14107495 https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital23264088
Место жительства
1916
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область