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Кошкин Кондратий Антипович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Наталья Григорьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васса Кондратьевна

Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Кошкин Филип Кондратьевич

Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Кошкин Филимон Кондратьевич

Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кошкина Пестелинья Кондратьевна

Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Наталья Никифоровна

Смерть
1815
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