Кошкин Кондратий Антипович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васса Кондратьевна
Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Кошкин Филип Кондратьевич
Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Кошкин Филимон Кондратьевич
Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кошкина Пестелинья Кондратьевна
Мать ребёнка: Кошкина Наталья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815