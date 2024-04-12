Сысоев Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Сысоев Григорий Моисеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Сысоева Домна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Сысоева Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Сысоева Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Домна
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния