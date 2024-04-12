Сысоев Ефим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Ефим Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сысоев Григорий Моисеевич

Мать: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Сысоев Пимен Ефимович

Мать ребёнка: Сысоева Домна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сысоев Семен Ефимович

Мать ребёнка: Сысоева Домна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Сысоева Домна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Домна

Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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