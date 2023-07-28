Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиПосле 1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Савинова) Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Савинова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Савинов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович
Смерть
После 1884