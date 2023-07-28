Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

После 1884

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Савинова) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Савинова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Савинов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Савинов Андрей Михайлович

Вятское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1884

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