Букина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Отец ребёнка: Букин Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.05.1866 ст.
Дочь: Букина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Букин Николай Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.
Дочь: Букина Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Букин Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Кириллович
Смерть
Неизвестно