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Букина Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1863

Муж: Букин Николай Александрович

Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Сын: Букин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Букин Николай Александрович

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1866 ст.

Дочь: Букина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Букин Николай Александрович

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.

Дочь: Букина Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Букин Николай Александрович

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Кириллович

Смерть
Неизвестно
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